Backhaus reagiert enttäuscht auf EU-Entscheidung

Mecklenburg-Vorpommerns Fischereiminister Till Backhaus (SPD) hat enttäuscht auf die EU-Entscheidungen zum Fischfang in der Ostsee reagiert. Die Entscheidung, die Fangquoten für die Ostseefischerei aufrechtzuerhalten und den Dorschfang mit weiteren Einschränkungen zu belegen, sei zwar erwartbar und „fachlich sicherlich schlüssig begründbar“, schrieb Backhaus in einer Reaktion am Dienstag in Schwerin.