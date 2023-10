Nach Sturmflut kehrt Schleswig langsam zur Normalität zurück

Nach der schweren Ostseesturmflut vom Freitag ist die Stromversorgung in der Stadt Schleswig größtenteils wiederhergestellt. Die Stadtwerke arbeiteten daran, auch die restlichen von Abschaltungen betroffenen Haushalte wieder ans Netz zu nehmen, teilte die Stadt am Montag mit. Der Strom könne erst wieder angeschaltet werden, wenn alle Hausanschlüsse im betroffenen Bereich trockengelegt und überprüft worden seien.

In der Stadt an der Schlei wurden mittlerweile alle Straßensperrungen aufgehoben. Aus Sicherheitsgründen blieben aber die Königswiesen und die Schleipromenade bis auf Weiteres gesperrt. Die Abfallwirtschaft fuhr ab Montag mehrere Sondertouren, um den durch das Hochwasser entstandenen Müll abzuholen. Die Stadt bat die Bürger, nicht mehr benötigte Sandsäcke an den Grundstücken zu deponieren. Sie sollen in den nächsten Tagen abgeholt werden.

Die Feuerwehr verzeichnete in Schleswig bisher 190 Einsätze. Gewässerverunreinigungen wie Ölfilme sollen in den nächsten Tagen begutachtet werden. Am Montag wurden noch die Domschule, das ZOB-Gelände und der Schleibogen abgepumpt.

