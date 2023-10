Ostsee-Hochwasser verursacht Millionenschaden in Stahlbrode

Im Fischerdorf Stahlbrode (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden nach dem Ostsee-Hochwasser die Schäden begutachtet. Man habe am Morgen mit einer Bestandsaufnahme begonnen, sagte Bürgermeister Thomas Pauketat am Montag. „Der Schaden geht wohl in die Millionen“, schätzte er. Der Sturm hatte das Wasser in dem kleinen Ort am Strelasund in der Nacht zu Samstag über die Ufer und das Hafenbecken hinausgetrieben. Zwei gesunkene und ein gestrandetes Boot wurden bereits geborgen. Vor allem die Hafenanlagen wurden durch den Sturm beschädigt, am Fähranleger nach Rügen wurde die Pflasterdecke aufgerissen.