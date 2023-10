Glück im Unglück: Backhaus zieht Sturm-Bilanz

Nach Sturm und Hochwasser am Freitag hat der für den Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern Bilanz gezogen. „Im Vergleich zu Schleswig-Holstein und Süd-Dänemark hat Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Windrichtung Glück gehabt.“ Küstenschutzanlagen und Dünen hätten Gebiete geschützt, die sonst möglicherweise überflutet worden wären.

Manche Küstenregionen haben trotzdem Schaden genommen. Backhaus und sein Ministerium warnten vor instabilen Dünen. Gebietsweise haben sich demnach bis zu vier Meter hohe Abhänge gebildet, die jetzt gesichert werden müssen. „Ich appelliere an die Vernunft der Menschen, sich nicht in solchen Gefahrenbereichen aufzuhalten“, so Backhaus.

Ein Sturmtief hatte am Freitag und in der Nacht zum Samstag für Hochwasser mit Wasserständen von bis zu 1,50 Metern über Normal gesorgt. Die Aufräumarbeiten dauerten zunächst an.

