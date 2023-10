Basketball-Bundesliga Seawolves kassieren bittere Niederlage in Oldenburg

Zwei Tage nach ihrer Auftaktniederlage im Europe Cup mussten sich die Rostock Seawolves auch in der Basketball-Bundesliga geschlagen geben. Bei den EWE Baskets Oldenburg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Freitagabend trotz einer furiosen Aufholjagd und zwischenzeitlicher Führung am Ende mit 89:94 (42:48).