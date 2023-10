13 weitere Projekte in MV mit Engagementpreis ausgezeichnet

Der Engagementpreis „machen!2023“ ist an 13 weitere ehrenamtliche Projekte in Mecklenburg-Vorpommern verliehen worden. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören etwa der Deutsch-Polnische Kultursommer in Pasewalk, das generationsübergreifende Dorfzentrum in Grambow und ein landesweites Angelprojekt für Schulkinder. Das teilte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), am Donnerstag mit.

Bereits Ende September hatte Schneider 106 Vereine und Initiativen im ländlichen Raum in Ostdeutschland ausgezeichnet. Da es viele Bewerbungen von hoher Qualität gegeben habe, seien nun auf Empfehlung der Jury 100 weitere Projektideen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgewählt worden. „Das große Engagement der vielen Menschen in den Dörfern und kleinen Städten Ostdeutschlands und der Wille, anzupacken und mitzugestalten, hat mich tief beeindruckt“, erklärte Schneider.

Insgesamt waren mehr als 850 Projektideen eingereicht worden. Jedes Projekt erhält ein Preisgeld von 2500 Euro. Der Preis soll auch im kommenden Jahr ausgeschrieben werden.

