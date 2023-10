„Pakt für Pflege“ soll für Besserungen in der Pflege sorgen

Das Bündnis „Pflege in Not“ hat am Freitag in Schwerin erneut für besseren Arbeitsbedingungen und eine sachgerechte Bezahlung in der Pflege demonstriert. Etwa 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zogen vor das Sozialministerium, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Anlass für die neuerliche Protestaktion war nach Angaben der Initiatoren die Tagung des Landespflegeausschusses in Schwerin. Für das turnusmäßige Treffen des Gremiums hatte Sozialministerin Stefanie Drese angekündigt, in Mecklenburg-Vorpommern einen „Pakt für Pflege“ auf den Weg bringen zu wollen. Drese versicherte, dass künftig alle im Pflegebereich tätigen Akteure gemeinsam an Lösungen arbeiten würden.