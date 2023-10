Schulen können wegen Sturms Unterricht ausfallen lassen

Wegen des Sturms über der Ostsee können die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern selbst entscheiden, ob der Nachmittagsunterricht am Freitag stattfinden oder ausfallen soll. Bei Unterrichtsausfall oder der Absage schulischer Veranstaltungen würden die Schulen die Eltern informieren, teilte das Bildungsministerium mit. „Eine erforderliche Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler wird in jedem Fall sichergestellt.“