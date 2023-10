Baumesse in Schwerin eröffnet: Energiewende im Fokus

Mit einem Themenschwerpunkt rund um den Einsatz erneuerbarer Energien, Wärmedämmung und Energiesparen hat am Freitag die diesjährige Baumesse in Schwerin begonnen. Bis Sonntag werden nach Angaben der Veranstalter 87 Aussteller ihre Leistungen und Produkte vorstellen. So viele Aussteller seien es bei der „Bauen & Sanieren - Eigenheim“ in der Sport- und Kongresshalle bisher noch nicht gewesen, sagte eine Sprecherin.