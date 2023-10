Auto prallt gegen Baum - 70-jähriger Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in einer Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg sind ein 70-jähriger Autofahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin schwer verletzt worden. Der 70-Jährige fuhr von der Gemeinde Mühlen Eichsen in Richtung des Ortsteils Goddin, kam aus unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei Wismar am Donnerstag mitteilte. Der Mann und seine Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.