Backhaus für Friedensinitiative durch Kanzler Scholz

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der Eskalation des Nahost-Konflikts hat Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) den Bundeskanzler zu einer Friedensinitiative aufgefordert. „Ich glaube fest daran, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland das Zeug dazu hat“, sagte Backhaus am Donnerstag dem NDR-Fernsehen in Schwerin. 95 Prozent der Bevölkerung würden nach seinem Eindruck befürworten, dass Deutschland gemeinsam mit Frankreich und auch Polen eine Führungsrolle einnehmen solle, um den Friedensprozess in Gang zu setzen. Persönlich hoffe er, dass Scholz diese Herausforderung annehme.