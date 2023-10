Ludwig-Bölkow-Technologiepreis für Autozulieferer Webasto

Ein Schild mit der Aufschrift «Webasto» steht vor der Firmenzentrale in Gauting.

Der Wandel in der Automobilindustrie hat auch Auswirkungen auf die Zulieferer in Mecklenburg-Vorpommern. Diese müssen auf die neuen Anforderungen reagieren. Ein in Neubrandenburg produzierendes Unternehmen tut dies offenkundig mit Erfolg.