Betrunkener radelt an Polizeiwache vorbei und wird gestoppt

Ausgerechnet am örtlichen Polizeirevier ist ein betrunkener und deutlich schwankender Radfahrer am späten Mittwochabend in Ludwigslust vorbeigefahren. Dort fiel Polizisten die unsichere Fahrweise des 64-Jährigen auf. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, stoppten die Beamten den Radfahrer. Ein Atemtest habe einen Alkoholwert von zwei Promille ergeben. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den Mann erwartet laut Polizei nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.