Energiewende beim Wohnen bestimmendes Thema auf Baumesse

Schwerin (dpa/mv). Die Pläne des Bundes, die Energiewende auch in den Haushalten zu beschleunigen, schlagen sich in diesem Jahr bei den Angeboten der Baumesse in Schwerin nieder. Gewinnung und Einsatz erneuerbarer Energien, Wärmedämmung und Energiesparen sind Schwerpunkte der Messe, die am Freitag in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin beginnt. Wie der Veranstalter am Donnerstag weiter mitteilte, werden 87 Aussteller ihre Leistungen und Produkte vorstellen.

Informiert werde über den modernen und energiesparenden Neu- und Umbau von Häusern. So würden unter anderem Lösungen für die Installation von Solaranlagen und Wärmepumpen vorgestellt, wie eine Sprecherin sagte. Für detaillierte Auskünfte stünden an allen drei Messetagen Energieberater bereit. Ökostrom soll nach dem Willen der Bundesregierung möglichst rasch fossile Brennstoffe wie Gas, Öl und Kohle ersetzen, um den Ausstoß klimaschädlicher Abgase zu begrenzen. Für die Umstellung in Altbauten gelten längere Fristen, Neubauten sollen moderne Standards erfüllen.

Das Handwerk ist nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr stark auf der Messe vertreten. Experten aus Bereichen wie Elektrik, Sanitär, Heizungstechnik und Trockenbau würden für bevorstehende Bauvorhaben Tipps geben. Unter den Ausstellern seien außerdem Bauträger, Banken und Finanzierer.

Sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern sei nach der Corona-Pandemie wieder ein größeres Interesse zu beobachten, Messen zu besuchen, sagte die Sprecherin weiter. 2022 waren laut Veranstalter etwa 5700 Besucher zur Baumesse in Schwerin gekommen.

