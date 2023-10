Europe Cup: Seawolves verpassen Sieg im Auftaktspiel

Den Rostock Seawolves ist der Start in die Gruppenphase im Fiba Europe Cup missglückt. Bei der Premiere in einem europäischen Wettbewerb unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend auf Zypern beim AEK Larnaka unglücklich mit 76:78 (45:46). Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war Eric Lockett (17 Punkte).

Vor zehn Tagen hatten die Mecklenburger auf Zypern bereits das Qualifikationsturnier bestritten und mit zwei Siegen das Ticket für das Hauptfeld gelöst. Das erste Viertel im Auftaktspiel in Gruppe C konnten die Mecklenburger für sich verbuchen. Im zweiten Spielabschnitt aber steigerte sich Zyperns Meister und ging mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel liefen die Seawolves lange Zeit weiter einem Rückstand hinterher, sorgten dann aber mit einer 12:0-Serie noch im dritten Viertel für die erneute Wende. Im umkämpften Schlussabschnitt behielten die Gastgeber jedoch die Oberhand und fügte dem Held-Team doch noch eine knappe Niederlage zu.

