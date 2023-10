Auswärtige Kabinettssitzung führt Regierung nach Parchim

Zweimal im Jahr verlässt die Landesregierung für ihre wöchentlichen Kabinettssitzungen Schwerin. In der kommenden Woche tagt sie in Parchim, um auch dort „die vielfältigen Perspektiven der regionalen Akteure kennen“ zu lernen, wie Regierungschefin Schwesig sagt.

Schwerin (dpa/mv). Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geht bei der Veranstaltungsreihe „Landesregierung vor Ort“ mit ihrem Kabinett wieder auf Reisen. Wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Schwerin mitteilte, wird die Ministerrunde am kommenden Dienstag in Parchim tagen. Schwerpunktthemen dieser auswärtigen Kabinettssitzung seien die verstärkte Nutzung der Erdwärme für die Fernwärmeversorgung von Wohngebieten sowie die angestrebte Mehrung des Waldes im Land.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in der laufenden Legislaturperiode die vierte Station für eine Beratung des Kabinetts fernab der Staatskanzlei. Im April war die gesamte Regierung zu Gast im Landkreis Rostock.

Dabei befasst sich die Ministerrunde jeweils gezielt auch mit Fragen der jeweiligen Region, berät sich mit Kommunalpolitikern und sucht im Anschluss den Dialog mit Unternehmern, Vereinsvertretern und Bürgern. Dazu schwärmen die Minister auch im Landkreis aus.

„Nur, wenn wir im Gespräch bleiben und die vielfältigen Perspektiven der regionalen Akteure kennen, können wir Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam erfolgreich gestalten“, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Am Dienstag besucht sie gemeinsam mit Wirtschaftsminister Reinhard Meyer die Erdwärme Neustadt-Glewe GmbH. Innenminister Christian Pegel (alle SPD) ist zu Gast bei der freiwilligen Feuerwehr in Sternberg und Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) informiert sich bei den Stadtwerken Ludwigslust-Grabow über den Stand der Gleichstellung von Frau und Mann.

Zum Abschluss des Tages lädt die Landesregierung zu einem Bürgerforum in das Kloster Zarrentin ein. Wer daran teilnehmen will, muss sich dafür bis spätestens Montag über das Internet in der Staatskanzlei anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern