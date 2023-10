Kreis warnt vor Betrug beim Online-Fahrzeug-Abmelden

Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald warnt vor Internetbetrügereien beim Abmelden von Autos. Solche Fälle seien in letzter Zeit vermehrt aufgetaucht, sagte ein Kreissprecher am Mittwoch in Greifswald. Fahrzeughalter, die ihr Auto bequem von zu Hause online abmelden wollen, gaben demnach „Auto abmelden“ als Suchwort bei Suchmaschinen ein - und landeten auf Fake-Seiten. Dort seien die Fahrzeughalter dann „abgezockt“ worden.