Verbände: Hohe Kosten belasten soziale Einrichtungen

Steigende Kosten gefährden nach Angaben der Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern soziale Angebote auch im Land. In einer gemeinsamen Mitteilung verwiesen der Paritätische, die Diakonie und die Arbeiterwohlfahrt am Dienstag auf die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage. Demnach gaben mehr als 37 Prozent der teilnehmenden Einrichtungen aus dem Nordosten an, dass sie aus finanziellen Gründen bereits Angebote einschränken oder einstellen mussten. Knapp 53 Prozent der Befragten rechnen demnach in den kommenden Monaten mit weiteren Einschnitten bei den Angeboten.