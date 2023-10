Regierung Drese will Vorschläge bei Krankenhaus-Reform einbringen

Der Kostendruck auf die Kliniken und der Anspruch einer möglichst flächendeckenden medizinischen Versorgung machen nach Überzeugung von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) Reformen unumgänglich. „Wir brauchen verstärkte regionale Kooperationen, eine Verzahnung von stationären und ambulanten Angeboten und eine Konzentration auf die vor allem in der Fläche wichtige Grundversorgung“, sagte Drese am Dienstag in Schwerin.