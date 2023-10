Spätverkaufsladen in Wismar überfallen und ausgeraubt

Die Polizei in Wismar fahndet nach Räubern, die am Montagabend einen Spätverkaufsladen in der Innenstadt Wismars überfallen haben sollen. Einer der Täter bedrohte die Angestellten kurz vor der Schließung mit einem pistolenartigen Gegenstand und erbeutete eine vierstellige Summe Bargeld, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.