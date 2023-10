Mit Raps beladener Lkw auf A11 verunglückt - Sperrung

Ein mit tonnenweise Raps beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 11 bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) verunglückt. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Die A11 Stettin-Berlin sei seit dem Unfall in der Nacht zu Montag in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Die Unfallursache sei noch unklar. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.