Seawolves verpflichten neuen Center nach Gloger-Ausfall

Rostock (dpa/mv). Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat sich kurzfristig mit Yasin Kolo verstärkt. Der Center wurde als Ersatz für Till Gloger verpflichtet, der aufgrund einer Ellenbogenverletzung operiert werden musste und sechs Wochen ausfällt. Kolo erhielt dementsprechend einen Vertrag über zwei Monate. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Sonntag mit.

Über den 31 Jahre alten deutschen Center, der in der vergangenen Saison für die Toyoda Gosei Scorpions in Japan auflief, sagte Cheftrainer Christian Held: „Hier war die schwierige Aufgabe, jemanden zu finden, der sowohl in das Team als auch in die Situation passt und der sich integrieren möchte.“

