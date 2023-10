Auftakt für Jüdische Kulturtage in Rostock

Trotz der nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verschärften Sicherheitslage werden am Sonntagabend die 8. Jüdischen Kulturtage in Rostock planmäßig eröffnet. Auf dem Programm stehen bis zum 30. Oktober zahlreiche Veranstaltungen. Offiziell beginnen die Kulturtage um 17.00 Uhr in der Kirche mit dem Konzert „Klassik küsst Klezmer“ mit Roman Kuperschmidt & friends. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) will ein Grußwort sprechen.