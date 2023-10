Erneut Israel-Flagge in Stralsund gestohlen

In Stralsund ist erneut eine Israel-Flagge gestohlen worden. Die Luther-Auferstehungsgemeinde hatte diese als Zeichen der Solidarität vor ihrem Gebäude in der Lindenallee gehisst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flagge sei am Samstag entwendet worden.

Stralsund (dpa/mv). In Stralsund ist erneut eine Israel-Flagge gestohlen worden. Die Luther-Auferstehungsgemeinde hatte diese als Zeichen der Solidarität vor ihrem Gebäude in der Lindenallee gehisst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flagge sei am Samstag entwendet worden.

Schon am Mittwochabend war an gleicher Stelle eine israelische Flagge gestohlen worden. Es wird in beiden Fällen ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern