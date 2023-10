Autofahrerin übersieht Frau mit Rollator - schwer verletzt

In Grimmen (Vorpommern-Rügen) ist eine Fußgängerin mit einem Rollator von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 84-jährige Seniorin wurde am Samstagmittag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Ermittlungen hatte die 74 Jahre alte Autofahrerin die Seniorin an einem Fußgängerüberweg wohl übersehen und den Zusammenstoß verursacht. Gegen die Autofahrerin, die selbst unverletzt blieb, wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.