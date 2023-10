Baum fällt auf 17-Jährigen: Azubi in kritischem Zustand

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Vorpommern ist ein 17-jähriger Azubi lebensgefährlich verletzt worden. Grund ist nach ersten Erkenntnissen, dass ein Baum nicht so fiel wie geplant.

Grimmen. Ein bei Fällarbeiten in Vorpommern von einem Baum getroffener 17-jähriger Auszubildender befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Der Baum sei am Donnerstagabend bei den Arbeiten in der Nähe von Grimmen (Vorpommern-Rügen) nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in die beabsichtigte, sondern in die entgegengesetzte Richtung und auf den Jugendlichen gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge mussten die Arbeiten zum Schutz dortiger Fledermäuse nachts erfolgen. Ein 43-Jähriger habe direkt am Baum mit dem Fällen begonnen. Demnach hielt sich der 17-Jährige mit etwas Abstand vom Baum auf. Ein weiterer 47-Jähriger und eine 48 Jahre alte Mitarbeiterin der Firma hätten sich weiter entfernt bei einem Traktor befunden. Von dort sollte der Baum mit einer Seilwinde in eine Richtung gelenkt werden. Aus noch unklarer Ursache sei der Baum aber nicht in die entsprechende Richtung gefallen, sondern augenscheinlich oberhalb des Fällschnitts gebrochen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen. Nach früheren Angaben geht es dabei um mögliche fahrlässige Körperverletzung.

