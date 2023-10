Tiere Backhaus will bundesweit gleiche Regelung für Wolfsabschuss

Für den schnelleren Abschuss verhaltensauffälliger Wölfe dringt Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) auf bundeseinheitliche Vorgaben. Die von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vorgeschlagene Möglichkeit, über einen Zeitraum von drei Wochen auf Angriffe auf Weidetiere mit dem Abschuss reagieren zu können, gehe in die richtige Richtung. „Es ist mir aber wichtig, dass nicht die Länder - jedes für sich - definieren, in welchem Umkreis und auf welcher Entscheidungsgrundlage die Schnellabschüsse erfolgen sollen“, betonte Backhaus am Donnerstag nach einer Schaltkonferenz mit seinen Amtskollegen und -kolleginnen.