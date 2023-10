Erneut gehisste israelische Flagge heruntergenommen

In Stralsund haben Unbekannte eine israelische Flagge geklaut. Eine Kirchengemeinde hatte sie aus Solidarität nach dem Großangriff der islamistischen Hamas vor ihrem Gebäude gehisst, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Demnach wurde die Flagge am Mittwochabend gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten und sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag hatte ein Unbekannter laut Polizei bereits in Schwerin vor dem Innenministerium eine israelische Flagge heruntergerissen. Innenminister Christian Pegel (SPD) verurteilte die Tat: „Dieses Vorgehen ist kein Akt der Meinungsfreiheit, sondern ein Angriff auf die Unterstützung für die Opfer der brutalen und schrecklichen Angriffe der Hamas auf Zivilisten in Israel.“

