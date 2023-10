Die meisten MV-Online-Stellenanzeigen für Verkäufer

Gütersloh (dpa/mv). Verkäuferinnen und Verkäufer, Reinigungskräfte und Mitarbeiter in der Lagerlogistik belegen derzeit die ersten drei Plätze auf der Liste der besonders gefragten Arbeitskräfte bei Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus einer Auswertung von online geschalteten Stellenanzeigen hervor, die die Bertelsmann Stiftung für den am Donnerstag vorgestellten neuen Jobmonitor analysiert hat. Insgesamt wurden für die bundesweite Studie rund 45 Millionen Online- Stellenanzeigen der Jahre 2019 bis 2023 ausgewertet.

Vor allem in Ballungsräumen und größeren Städten sind Büro- und Sekretariatsfachkräfte am häufigsten nachgefragt. Zwar liegen sie in Deutschland nur in 101 Landkreisen ganz vorne in der Statistik. Bundesweit aber gab es im Jahr 2022 mit 254 499 die meisten Stellenanzeigen mit diesem Profil. Knapp dahinter liegen die Anzeigen für Helfer in der Logistik mit 253 487. In der Stadt Rostock liegt die Berufsgruppe der Büro- und Sekretariatsfachkräfte auf Platz zwei, nach der Fachkraft Verkauf.

Der Jobmonitor analysiert Online-Stellenanzeigen und stellt die Ergebnisse monatsaktuell und auf Ebene von Kreisen und kreisfreien Städten dar. Der Jobmonitor zeige, wie vielfältig Deutschland und seine Arbeitsmärkte seien. Auf Kreisebene landeten 17 verschiedene Berufe auf dem ersten Platz. „Darum braucht es auch regionalspezifische Maßnahmen“, so Gunvald Herdin, Leiter des Jobmonitors. Wie groß der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt sei, zeige die kontinuierlich steigende Zahl der Online-Stellenanzeigen, die 2022 einen neuen Höchststand von rund zwölf Millionen erreicht habe.

