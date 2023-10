Start der Schweriner Literaturtage

Frische literarische Stimmen sowie bekannte Autorinnen und Autoren werden zu den Schweriner Literaturtagen erwartet, die am Donnerstag (19.30 Uhr) in der Landeshauptstadt beginnen. Den Auftakt macht in diesem Jahr die Berlinerin Judith Hermann, die im Gespräch mit dem in Schwerin geborenen Schriftsteller Gregor Sander ihr neues Buch „Wir hätten uns alles gesagt“ vorstellt.