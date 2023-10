Betrunkene Frau wählt Notruf: Zwei Schwerverletzte

Die Polizei in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) hat in einer Wohnung zwei stark betrunkene Schwerverletzte gefunden. Dabei handelt es sich um eine 43-jährige Frau und einen 65 Jahre alten Mann, bei dem die Frau am Dienstagabend wohl zu Besuch war, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Wolgast (dpa/mv). Die Polizei in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) hat in einer Wohnung zwei stark betrunkene Schwerverletzte gefunden. Dabei handelt es sich um eine 43-jährige Frau und einen 65 Jahre alten Mann, bei dem die Frau am Dienstagabend wohl zu Besuch war, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Die Frau und der Mann hätten jeweils so schwere Schnittverletzungen an Hals und Gesicht gehabt, dass sie sofort in eine Klinik kamen. Der Hergang des Vorfalls sei noch unklar.

Die Frau habe den Notruf gewählt. Ein Messer wurde als mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt. Beide Personen seien zwar noch ansprechbar gewesen, hätten aber keine Auskünfte mehr geben können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern