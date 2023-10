Unbekannte stehlen Transporter mit Paketen

Unbekannte haben einem Auslieferungsfahrer in Rostock den Transporter inklusive zahlreicher Pakete gestohlen. Der Fahrer hatte den Wagen am Montagmittag im Stadtteil Kröpeliner-Tor- Vorstadt abgestellt und war kurz unterwegs, um Pakete abzugeben, als die Diebe zuschlugen. Für die Zeit der Auslieferung hatte er den Schlüssel stecken lassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer habe umgehend die Polizei informiert. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.