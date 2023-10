Auto prallt gegen Traktor: Eine Verletzte

Eine Verletzte und 100.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Auto und einem Traktor am Dienstag bei Lübtheen (Ludwigslust-Parchim). Der Traktorfahrer bog am Vormittag nahe Volzrade nach links ab, obwohl der Schlepper gerade von einer 82-jährigen Autofahrerin überholt wurde, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Zusammenstoß mit dem Auto riss die Vorderachse des Traktors ab. Die verletzte Autofahrerin kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt.