Diebe stehlen 70 Kilometer Kabel aus Solarpark

Einen Schaden in Höhe von 200.000 Euro haben Diebe in einem Solarpark in der Gemeinde Lüttow-Valluhn (Ludwigslust-Parchim) verursacht. Nach Untersuchungen der zuständigen Firma wurden bei einem Einbruch Kabelstränge von insgesamt etwa 70 Kilometern Länge entwendet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Valluhn (dpa/mv). Einen Schaden in Höhe von 200.000 Euro haben Diebe in einem Solarpark in der Gemeinde Lüttow-Valluhn (Ludwigslust-Parchim) verursacht. Nach Untersuchungen der zuständigen Firma wurden bei einem Einbruch Kabelstränge von insgesamt etwa 70 Kilometern Länge entwendet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Die Kabel seien vermutlich vom 4. zum 5. Oktober von den Solarmodulen und Wechselrichtern abmontiert und mit Fahrzeugen von dem Park an der Autobahn 24 Hamburg-Berlin weggeschafft worden. Die Betreiberfirma habe in der Zeit eine Fehlermeldung erhalten. Nach der Kontrolle am Montag sei der Diebstahl angezeigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schwerem Fall.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern