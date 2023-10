Unfall mit drei Autos - Sechs Verletzte bei Sanitz

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos sind im Landkreis Rostock sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste die B110 bei Sanitz voll gesperrt werden. Die Verletzten hätten die Autos selbstständig verlassen können. Als mögliche Ursache komme ein Auffahrunfall in Frage. Zwei der Fahrzeuge hätten im Graben gestanden. In einer ersten Unfallmeldung hatte es geheißen, dass auch ein Lkw beteiligt gewesen sei. Das sei aber nicht zutreffend, so eine Sprecherin.