Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft: Marihuana sicher

Das Rostocker Amtsgericht hat Haftbefehl gegen einen 46-Jährigen erlassen, der seit längerer Zeit mit Drogen im Kilogrammbereich gehandelt haben soll. Die Polizei durchsuchte am vergangenen Freitag mit Rauschgiftspürhunden ein Wohnhaus und zwei Gewerbeobjekte in Bad Doberan und Kröpelin. Dabei stellten die Beamten unter anderem rund drei Kilogramm Marihuana, vier Kilogramm Amphetamin, 230 Gramm Kokain sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sicher, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vorangegangen seien intensive Ermittlungen gegen den Mann, der in Untersuchungshaft sitzt.