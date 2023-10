Grüne Jugend MV: Mit Sozialpolitik gegen Rechtsruck

Die Grüne Jugend in Mecklenburg-Vorpommern fordert eine umfassende Sozialpolitik gegen den nach ihrer Auffassung herrschenden Rechtsruck. „Wir fordern eine Offensive für bezahlbaren Wohnraum, eine Arbeitsplatzgarantie und eine Kindergrundsicherung, die ihren Namen verdient“, erklärte Henriette Held, Sprecherin der Jugendorganisation am Sonntag anlässlich einer Landesmitgliederversammlung in Rostock. So könne man rechten Stimmenfängern eine überzeugende Politik entgegenstellen.