Koslowski lobt nach Auftaktsieg: „Sehr gut gelöst“

Schwerin (dpa/mv). Nach dem gelungenen Start des SSC Palmberg Schwerin in die neue Bundesligasaison mit dem 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)-Sieg bei den Ladies in Black Aachen hat Felix Koslowski seinen Volleyballerinnen ein großes Lob gezollt. Angesichts von nur fünf Tagen gemeinsamer Vorbereitung und ohne Testspiel stellte der Coach im Anschluss an die Partie am Samstagabend fest: „Natürlich können wir einige Abstimmungssituationen noch besser machen, aber für die Voraussetzungen hat die Mannschaft das heute sehr gut gelöst.“

Vor allem im ersten Satz war kaum etwas davon zu sehen gewesen, dass der SSC nur wenige Trainingseinheiten absolviert hatte. Dem klaren ersten Durchgang folgte im zweiten Satz jedoch die Kehrtwende. Schwerin geriet mit 13:19 ins Hintertreffen, startete dann aber eine furiose Aufholjagd. Da habe seine Mannschaft „richtig Charakter gezeigt“, betonte der 39-Jährige. Der dann dritte Satz verlief lange Zeit ausgeglichen. Nach dem Punkt von Aachen zum 16:16 aber zog Schwerin auf 21:16 davon und verwandelte kurz darauf den ersten Matchball.

Für Koslowski zählten aber nicht nur die drei Punkte und der Auftritt seiner Stammbesetzung. „Großes Lob auch an die Leute von der Bank. Die Qualität in der Breite des Kaders wird für die anstehende Saison noch wichtig werden“, sagte er. Am Mittwoch (18.00 Uhr) bestreitet der SSC sein erstes Heimspiel. Zu Gast ist der VC Neuwied 77.

