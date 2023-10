21-Jähriger in Neubrandenburg erstochen: Vernehmungen laufen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Den ganzen Samstag seien Zeugen vernommen worden, sagte am Sonntagmorgen eine Sprecherin der Polizei. Die Kolleginnen und Kollegen hätten bis spät in die Nacht gearbeitet. Auch am Sonntag sollten die Vernehmungen ihrer Aussage nach weitergehen.