Volleyball-Bundesliga SSC-Team feiert Auftaktsieg in Aachen

Volleyballspielerinnen am Ball.

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin sind mit dem erhofften Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Das neu formierte Team von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich am Samstagabend bei den Ladies in Black Aachen mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:18) durch.