Sohn von Rapper Marteria veröffentlicht ersten Song

Der Sohn des Rappers Marteria tritt weiter in die Fußstapfen seines Vaters und hat am Freitag einen ersten Song veröffentlicht. Unter dem Künstlernamen Luzey rappt der 16-Jährige, der bürgerlich Louis heißt, in „Zu spät“ unter anderem: „ich sah Papa auf der Bühne und dachte, das könnte ich sein“. Auf Luzeys Instagram-Profil reagierte Marteria (40, bürgerlicher Name Marten Laciny) mit Herz-Symbolen.