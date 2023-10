Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Gelbensande

Bei einem Unfall nahe Gelbensande (Landkreis Rostock) sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach vorläufigen Informationen sei am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 105 ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren und zusätzlich in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Gegenfahrbahn sei sein Auto mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der 52-Jährige sowie der oder die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. An zwei Wagen sei ein Totalschaden entstanden. Die B105 sei für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.