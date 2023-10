Rostocker HMT wächst: Grundstein für Erweiterungsbau gelegt

Die Arbeiten für den Erweiterungsbau der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock kommen voran. Für das Gebäude wurde am Freitag der Grundstein gelegt. Die Erdarbeiten laufen bereits seit August 2022. Der neue Bau soll unter anderem Einzelunterrichts- und Übungsräume, Seminar- und Unterrichtsräume sowie eine Probenbühne umfassen und zudem eine neue Mensa mit Außenbereich in Form einer Dachterrasse, Sanitärbereiche, Teeküchen, Lager und Technikflächen beherbergen.