Schwesig trifft Botschafter Brasiliens: Wirtschaftskontakte

Schwerin (dpa/mv). Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hofft auf einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen Mecklenburg-Vorpommerns mit Brasilien. „Wir waren uns einig, dass wir die Zusammenarbeit in Zukunft weiter intensivieren wollen, gerade bei den Erneuerbaren Energien“, sagte Schwesig am Donnerstag nach einem Treffen mit dem brasilianischen Botschafter Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos. Dieser war in der Schweriner Staatskanzlei zum Antrittsbesuch empfangen worden.

Im Bereich der Biogas-Gewinnung sei die Zusammenarbeit schon heute sehr konkret, sagte Schwesig und erinnerte damit an die Reise einer Wirtschaftsdelegation zu Jahresbeginn nach Brasilien. Dabei seien Wirtschaftskontakte geschlossen worden. So sei die Mele-Gruppe aus Torgelow an einem Projekt mit zwei Landwirtschaftsgenossenschaften beteiligt, das die Energiegewinnung aus tierischen Abfällen zum Ziel habe. „Auf diesem Fundament wollen wir aufbauen. Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch um gemeinsame Anstrengungen zum Klimaschutz“, sagte Schwesig.

Brasilien war 2022 nach den USA wichtigster Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns in Übersee. Das Handelsvolumen war mit Einfuhren im Umfang von 34 Millionen Euro und Ausfuhren für 58 Millionen Euro jedoch vergleichsweise gering. Es machte gerade 0,5 Prozent des gesamten Außenhandels aus.

