Ehrenamtspreis MV 2023 wird in Rostock verliehen

Die Ehrenamtsstiftung verleiht am Donnerstag (11.00 Uhr) in Rostock in vier Kategorien den diesjährigen Ehrenamtspreis. Zu der Veranstaltung im Rahmen des Ehrenamtstages werden Ministerpräsidentin und Stiftungsratsvorsitzende Manuela Schwesig und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (beide SPD), auf dem Traditionsschiff erwartet, das im IGA Park in Rostock vor Anker liegt.