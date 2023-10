Viele schwere Unfälle: Überholmanöver im Visier der Polizei

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nimmt seit Mittwoch Überholmanöver auf den Straßen wieder stärker ins Visier. Riskantes Überholen sei auch 2023 wieder eine der häufigsten Ursachen für tödliche Unfälle, wie die Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock am Mittwoch mitteilten. Die Schwerpunktkontrollen seien im gesamten Monat Oktober geplant. Im Vorjahr endeten sieben solcher Unfälle mit Motorrädern und Autos in MV mit Todesopfern.