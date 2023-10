Seawolves freuen sich auf Europa-Premiere: Bradley fehlt

Rostock (dpa/mv). Für die Rostock Seawolves beginnt am Mittwoch eine neue Ära. Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte startet der Basketball-Bundesligist in einem europäischen Wettbewerb. Auf Zypern bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held ein Qualifikations-Turnier für den Fiba Europe Cup. Erster Gegner in der Dreiergruppe ist am Mittwoch (18.00 Uhr) KK Feniks 2010 aus Skopje (Nordmazedonien). Am Donnerstag (18.00 Uhr) folgt das Duell gegen Keravnos Strovolou (Zypern).

„Wir freuen uns sehr auf das Abenteuer Europa und auf diese anspruchsvolle Aufgabe“, sagte Sportvorstand Jens Hakanowitz vor der Abreise. Dabei müssen die Seawolves jedoch auf Matt Bradley verzichten. Der US-Amerikaner, der großen Anteil am 122:113-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Heidelberg hatte, zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wird geschont. „Das ist für ihn nach dem letzten Spiel sehr schade, aber da müssen wir Vernunft walten lassen“, stellte Held klar.

