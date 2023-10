Vorpommern-Rügen Tausende beim Abbaden in Binz

Tausende schauen zu, und ein paar Dutzend stürzen sich ins Wasser: Das traditionelle Abbaden im Ostseebad Binz zum Ende der Saison ist am Dienstag wieder auf große Begeisterung gestoßen. Überall am Strand waren viele Menschen unterwegs, und etwa 60 „Mutige“ nahmen ein Bad in der immerhin noch 18 Grad warmen Ostsee, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Mit kleinen künstlerischen Einlagen unterhielt etwa das Berliner Ensemble „Die Artistokraten“ die Gäste.