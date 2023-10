Segelboot ausgebrannt: Gutachter sieht Brandstiftung

Der Brand eines Segelbootes in einem Hafen der Insel Ummanz (Vorpommern-Rügen) geht auf Brandstiftung zurück. Das haben die Untersuchungen der Brandreste im Hafen Waase durch einen Brandgutachter ergeben, wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei in Rostock am Montag sagte. Der Gutachter habe ausgeschlossen, dass ein technischer Defekt das Feuer am 26. September ausgelöst hat. Die Ermittler müssten nun klären, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handele, sagte die Sprecherin.