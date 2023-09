Drese will digitale Kompetenzen von Senioren stärken

Auch mit Blick auf eine drohende Vereinsamung im Alter hat Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese zu einer Stärkung der Digitalkompetenzen von Senioren aufgerufen. Wer im höheren Alter digitale Kompetenzen habe, könne besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben, erklärte die SPD-Politikerin am Samstag anlässlich des Internationalen Tags der älteren Menschen am 01. Oktober. Mit dem Motto „Digitale Gerechtigkeit für alle Altersgruppen“ setze der Aktionstag „ein Thema, dass in unseren vom demografischen Wandel geprägten Zeiten rasant an Bedeutung gewinnt“.